La discesa inesorabile del drone russo che punta un missile anticarro nella campagna ucraina: video

Sulla rete russa un video mostra la traiettoria di un drone, attraverso la ripresa in soggettiva, che distrugge un missile anticarro ucraino nella campagna ucraina, in una località imprecistata. La mira è millimetrica.

Nel filmato di propaganda bellica, l'esplosione dell'Atgm di Kiev.

Ventidue droni sono stati distrutti nella notte nella regione di Odessa. "Nella notte del 3 settembre 2023, gli occupanti russi hanno lanciato attacchi di droni 'Shahed-136/131' da sud e sud-est", ha scritto l'Aeronautica militare ucraina su Telegram. Dopo la fine, a luglio, dell'accordo che consentiva all'Ucraina di esportare in sicurezza il proprio grano attraverso il Mar Nero, la Russia ha intensificato gli attacchi alle regioni di Odessa e Mykolaïv, nell'Ucraina meridionale, dove si trovano i porti e altre infrastrutture vitali per questo commercio. Ad agosto, la prima nave da carico che ha attraversato il Mar Nero ha raggiunto Istanbul, in Turchia, nonostante l'ostruzione russa. Sabato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che altre due navi hanno attraversato il "corridoio temporaneo per i cereali del Mar Nero" istituito dal suo Paese.