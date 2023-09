La fiamma ossidrica sui carri armati russi rotti nel bosco: la riparazione dei tank di Mosca: video

Nel filmato di propaganda bellica carri armati danneggiati dall'offensiva ucraina vengono "modernizzati e riparati" in un bosco, in una zona non precisata della guerra. Video del ministero della difesa russo, diffuso sui social in rete.

Secondo Mosca, ieri le forze armate russe "hanno respinto 34 attacchi dell'esercito ucraino nella direzione di Bakhmut nel corso dell'ultima settimana".

Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, aggiungendo che più di 1.700 militari ucraini sono stati uccisi o feriti nella zona durante il periodo.

"Nell'ultima settimana in questa direzione [Bakhmut], le unità del gruppo meridionale hanno respinto 34 attacchi da parte delle unità ucraine, con il nemico che ha perso più di 1.700 persone, uccise e ferite, oltre a 16 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 34 veicoli e 12 parti di artiglieria da campo", ha dichiarato il ministero in una nota.Inoltre, le forze armate russe hanno distrutto cinque aerei militari ucraini in un aeroporto vicino alla città ucraina di Kryvyi Rih, ha aggiunto il ministero.