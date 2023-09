La lunga coda per donare il sangue a favore dei feriti del terremoto - video

I centri di donazione del sangue di Marrakech hanno lanciato un appello urgente per le donazioni di sangue per sostenere le vittime del terremoto che ha colpito la città venerdì sera.

"Facciamo appello urgentemente a tutti i cittadini, in particolare quelli della città di Marrakech, per donare il sangue per assistere i feriti", ha diramato in una nota il Centro trasfusionale regionale di Marrakech.

Al momento si contano 1832 feriti di cui oltre 1200 in maniera grave.