A scuola dopo le vacanze, i consigli dei pediatri ai genitori

Siamo nella settimana cruciale della ripresa scolastica dopo le vacanze estive. I ritmi ritornano quelli di sempre, ma per non tutti i bambini è facile riprendere il ritmo: si sono cambiate abitudini, e tornare al passo con la quotidianità non è così immediato.

“La cosiddetta sindrome da rientro dalle vacanze crea ansia in molti genitori, in realtà i bambini sono abitudinari per eccellenza e a loro basta poco per riprendere la routine, che non è solo sintomo di regolarità, ma anche di serenità”, tranquillizza la Rino Agostiniani, pediatra della Società Italiana di Pediatria. “Un po’ di attività fisica, una passeggiata in famiglia, giochi con gli amici, aiutano ad accettare la fine delle vacanze, oltre che a mantenere uno stile di vita sano, utile tutto l’anno”.

Alcuni consigli utili per le mamme e i papà per gestire al meglio il periodo della ripresa.

La gradualità: una strategia utile

“I bambini -spiega Rino Agostiniani, Consigliere Nazionale SIP – devono passare dalla vacanza alla vita di tutti i giorni in maniera graduale, in modo da avere il giusto tempo per riabituarsi al ritmo e apprezzare anche i lati positivi della ripresa delle attività abituali. Nel weekend, oltre ai compiti si potrebbero recuperare alcune buone abitudini delle vacanze: poca Tv, computer e smartphone, ore libere dedicate ad attività da fare insieme, meglio se all’aria aperta”.

Il sonno

Il consiglio è semplice: bisogna andare a letto prima la sera per svegliarsi più sereni al mattino. “Un bimbo nella prima età scolare, 5-6 anni dovrebbe andare a dormire intorno alle nove e trenta di sera”.

La colazione tutti insieme al mattino

La colazione tutti insieme al mattino: è una cosa di cui concettualmente è facile parlare, ma che può essere complicata da mettere in atto. “Se si riuscisse ad avere un’organizzazione familiare per la quale al mattino si fa la colazione tutti insieme – sottolinea Agostiniani- sarebbe una cosa importante, dal punto di vista dell’alimentazione così come dal punto di vista relazionale”.

La postura

“Preparare lo zaino insieme a mamma e papà, cercando di non sovraccaricarlo ma inserendo le cose davvero utili e di indossarlo nella maniera corretta, cioè con le due bretelle infilate sulle spalle. Inoltre è bene tenere i libri più pensanti in fondo allo zaino, vicino alla schiena” - continua il pediatra. Altro consiglio utile è “spiegare ai bambini l’importanza di sedere dritti, appoggiati allo schienale, possibilmente con le mani sul banco”