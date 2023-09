Lampedusa, 84 migranti sbarcati al molo di Favaloro

Altri 84 migranti sono sbarcati a molo Favarolo di Lampedusa. Ventidue egiziani ed eritrei prima e 18 dopo, riferendo di essere salpati da Zuara in Libia, sono giunti autonomamente all'attracco di Favarolo. Un barchino, con 44 originari di Mali, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Liberia e Sierra Leone, è stato invece intercettato, dalla motovedetta Cp302 della Guardia costiera in località Vallone dell'Acqua. Il gruppo, fra cui 5 donne e 1 minore, non è riuscito a toccare terraferma, i militari li hanno bloccati prima che sbarcassero e hanno scortato il natante di 7 metri, salpato da Sfax, fino al molo. I 44 hanno riferito di aver pagato duemila dinari tunisini a testa per la traversata.