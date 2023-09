Land art per un mondo senza armi

Nella piazza antistante le Nazioni Unite di Ginevra, l'artista franco-svizzero SAYPE ha utilizzato una vernice ecologica per creare uno dei suoi enormi affresch i destinato a richiamare l'attenzione sulla condizione dei civili nei conflitti armati.

In collaborazione con la ong Handicap International, il 34enne ha dipinto, usando gesso e carbone su una tela d'erba, una mano gigantesca che ripara la riproduzione di una scultura di legno intitolata “Broken Chair” (sedia rotta).

“Broken Chair”, un'opera dell'artista svizzero Daniel Berset collocata in Place des Nations nel 1997, è stata progettata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto delle mine antiuomo sui civili nelle zone di conflitto.

"L'idea era di dipingere una mano che venisse a riparare la gamba rotta", ha detto SAYPE alla Reuters della sua creazione, intitolata "All Of Us".

Handicap International è stata fondata nel 1982 per assistere i rifugiati cambogiani che avevano perso gli arti e nel 1992 ha co-fondato la Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo (ICBL), che ha vinto il Premio Nobel per la pace.

Il problema delle mine antiuomo è ancora più attuale a causa della guerra in Ucraina, ha detto SAYPE.

Il numero di persone uccise o ferite dalle munizioni a grappolo è aumentato in modo massiccio e la distruzione a giugno della diga di Kakhovka e le conseguenti inondazioni hanno probabilmente spostato molte mine, creando ulteriori pericoli per i civili.

"Per la maggior parte dei miei progetti, cerco di usare l'arte per diffondere messaggi", ha detto SAYPE. "Mi piace dire che ho un impatto sulla società senza avere un impatto sulla natura".