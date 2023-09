L'angoscia dei soldati ucraini in trincea sotto il fuoco nemico: il video drammatico di guerra

Ancora filmati dal fronte diffusi massivamente sui social: nelle immagini del video, un gruppo di soldati ucraini letteralmente sotterrati dai sibili delle granate russe che volano al di sopra della loro trincea. L'angoscia dei soldati ucraini in trincea sotto il fuoco nemico: le urla, le saette.

La soggettiva dalla ripresa con lo smartphone di un militare al fronte del Sud mentre si combatte la controffensiva: immagini drammatiche del conflitto giunto al 570imo giorno.

Stato maggiore Kiev, successi in Donetsk e Zaporizhzhia

Nei giorni scorsi le forze armate ucraine hanno registrato successi nella zona di Klishchiivka nella regione di Donetsk, nonché vicino a Verbovoy e Novoprokopivka nella regione di Zaporizhia. Lo riferisce RBC-Ucraina citando lo Stato maggiore delle forze armate ucraine.

Pertanto, in direzione di Bakhmut, i russi hanno tentato senza successo di attaccare nelle aree di Yagidny e Bohdanivka. Invece, le forze di difesa hanno avuto successo nell'area di Klishchiivka a seguito delle operazioni d'assalto.

E nella regione di Zaporizhzhia, le forze armate ucraine hanno avuto un successo parziale nelle aree di Verbovoy e Novoprokopivka: lì allontanano il nemico dalle posizioni occupate e si trincerano sui confini raggiunti.

Ieri in un video di Klishchiivka si sosteneva che fosse stata già liberata dagli occupanti russi. Tuttavia, il post è stato successivamente rimosso e l'unità ha affermato che i combattimenti erano ancora in corso. Lo stesso giorno si è saputo della liberazione del villaggio di Andriivka , non lontano da Klishchiivka. E più tardi lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Ucraina ha riportato successi parziali vicino all'insediamento.

In un rapporto dell'Istituto per lo studio della guerra si constata che nella zona di Verbovoj si svolgevano combattimenti, ma che probabilmente fino al ieri era ancora controllata dai russi.