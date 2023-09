Le immagini, davanti e dietro le quinte, della sfilata di Armani. Sophia Loren madrina dell'evento

"Una serata meravigliosa, una sfilata magica". Così Sophia Loren ha riassunto, in poche parole, a nome di 700 ospiti internazionali, il trionfo di "One Night Only Venezia", la sfilata di alta moda di Giorgio Armani andata in scena nella serata di sabato 2 settembre all'Arsenale, l'antico complesso, oggi restaurato, di cantieri navali e di officine situato all'estremità orientale della città lagunare.

"Giorgio sei stato grande come sempre, ti adoro", ha sussurrato la diva premio Oscar, madrina dell'evento, abbracciando lo stilista. E Re Giorgio diventato per un giorno Doge Armani della Serenissima si è commosso fino alle lacrime. Ma non è stato il primo pianto. Quando è uscito in passerella per raccogliere gli applausi degli invitati, con tanti volti famosi, tra attori, attrici e registi, commossi anche loro, Giorgio Armani ha salutato tutti con la mano e nei suoi occhi sono spuntate lacrime. "Sono felice di avervi emozionato con la bellezza", dirà più tardi.

Ad applaudire lo stilista, attorniato dalle sue 65 modelle vestite, per lo più, con la collezione Privé del gennaio scorso, dedicata ad Arlecchino, c'erano attori come Kerry Washington, Jessica Chastain, Benicio del Toro, Louis Garrel, Sergio Castellitto, Luca Argentero, Caterina Murino, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Kasia Smutniak, Raoul Bova, Claudia Gerini, Isabella Ferrari, Asia Argento, e anche tanti registi, da Giuseppe Tornatore a Gabriele Salvatores, da Luca Guadagnino a Ferzan Özpetek, fino a Ang Lee. "Ringrazio Giorgio Armani per aver scelto Venezia per questo evento speciale e per aver regalato questo spettacolo di bellezza non solo alla nostra città ma al mondo", ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro.