Le performance sul palco degli MTV Video Music Awards 2023: chi c'era, da Taylor Swift ai Måneskin

La superstar del pop Taylor Swift ha portato a casa il primo premio agli MTV Video Music Awards vincendo il video dell'anno e altri riconoscimenti per il suo successo “Anti-Hero”. Tra gli artisti presenti alla cerimonia, tenutasi al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, c'erano Demi Lovato, Lil Wayne, Olivia Rodrigo, la conduttrice Nicki Minaj e il rapper Sean “Diddy” Combs, che ha ricevuto il premio Global Icon. Minaj, che ha vinto il trofeo per il miglior video hip hop, si è unito anche a Grandmaster Flash, LL Cool J e altri luminari del rap per una celebrazione multi-canzone del 50° anniversario dell'hip hop che si è conclusa con “Walk This Way” dei Run DMC. La cantante pop colombiana Shakira, che è stata insignita del Video Vanguard Award alla carriera, ha eseguito un medley bilingue dei suoi successi, tra cui “Hips Don't Lie” e “Whenever, Wherever”. I Måneskin vincono con “The Loneliest” e sul palco portano “Honey (are u coming?)”.