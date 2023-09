Le prime immagini dal luogo dell'uccisione dell'infermiera a Roma

La donna di nome Rossella N. di 52 anni, infermiera in un ospedale poco distante dal condominio di via Giuseppe Allievo dove è stata assassinata a coltellate, è stata trovata da un condomino che ha chiamato la Polizia. Sul posto il Sostituto Procuratore della Repubblica Claudia Alberti, del pool dei reati contro la persona e la violenza di genere, ha disposto l'autopsia per stabilire il numero di coltellate che l'hanno uccisa. Prima dell'omicidio alcuni inquilini, dell'edificio dove è stato ritrovato il corpo avevano sentito gridare una donna che chiedeva aiuto. Non si esclude che prima dell'accoltellamento la vittima abbia avuto un litigio con il suo assassino.