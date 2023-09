Le strade del Burning Man sono state riaperte: inizia l'"Esodo" dei 70 mila bloccati nel fango

Dopo essere rimasti bloccati nel fango per giorni al Burning Man in Nevada, migliaia di persone hanno finalmente iniziato a lasciare l'area del festival, che si svolge ogni anno per otto giorni in Nevada, a Black Rock City, una città costruita per ospitare l'evento. Le strade sono state riaperte lunedì pomeriggio, dando il via al processo di uscita ufficiale noto come "Esodo".

"Le operazioni di esodo sono ufficialmente iniziate a Black Rock City. Il divieto di circolazione è stato revocato", hanno dichiarato gli organizzatori in un comunicato pubblicato online in cui invitano però a ritardare le partenze per evitare lunghe file in uscita.

Dopo giorni di pioggia, l'area del Festival si era trasformata in una distesa di fango rendendo impossibile ogni spostamento. Il festival - i cui biglietti costano centinaia di dollari - culmina ogni anno con il rogo cerimoniale di un “fantoccio” di 12 metri.