Le strade della piccola città di São Lourenco do Bairro inondate di vino - video

Due serbatoi di proprietà della Levira Distillery, hanno ceduto improvvisamente nel pomeriggio di domenica e 2,2 milioni di litri di vino si sono riversati per le strade della cittadina di São Lourenco do Bairro. La gente del posto, sconcertata, osservava il vino, sufficiente quasi a riempire una piscina olimpionica, che si diffondeva per le strade della città e ne percorreva impetuoso le discese.

La fuoriuscita è stata così massiccia che le autorità locali hanno dovuto attivato un allarme ambientale e sono state costrette a deviare il vino per evitare che contaminasse il vicino fiume Certima. I vigili del fuoco di Anadia hanno bloccato l'alluvione e l'hanno deviata lontano dal fiume, dove è finita senza danni in un campo, riferiscono i media locali.