Leandro Mosca: "Contento di aver avuto la possibilità di giocare con questa squadra"

L'Italia ottiene ad Ancona la sua quarta vittoria europea contro la Svizzera per 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) non senza fatica in un PalaRossini che ha fatto sentire il suo calore con 4036 presenti per un incasso pari a 108.964 euro. La buona prova dei ragazzi di Mario Motta, allenatore con un passato con la nazionale italiana, ha permesso agli azzurri di giocare una gara dal buon ritmo, con l'esordio assoluto ad un Campionato Europeo di Mosca, marchigiano di Osimo, e Sanguinetti, in campo dall'inizio. La vittoria di oggi conferma la prima posizione degli azzurri nella pool A con 4 vittorie e 12 punti, avanti alla Serbia e alla Germania entrambe a quota 3 vittorie.