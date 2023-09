Liberata dopo tre giorni la nave da crociera arenata in Groenlandia

Una nave da crociera con 200 passeggeri è stata disincagliata dopo essere rimasta bloccata in un remoto fiordo della Groenlandia per tre giorni. "L'Ocean Explorer è stata liberata", ha fatto sapere il Comando Artico Congiunto della marina danese. Fondamentale l'aiuto di un'imbarcazione da ricerca locale, come ha confermato l'armatore della nave da crociera sottolineando che non ci sono stati "feriti a

bordo, nessun inquinamento all'ambiente e nessun danno allo scafo". Le prime immagini girate da una passeggera a bordo della Ocean Explorer.