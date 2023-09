Le immagini della protesta una settimana dopo le inondazioni a Derna

Centinaia di persone hanno protestato a Derna sfogando la loro rabbia contro le autorità e hanno chiesto che vengano individuate le responsabilità del disastro che ha cancellato interi quartieri.

Il disastro è stato causato dalla rottura di due dighe che da tempo avevano dato segni di cedimento e non hanno resistito al passaggio del ciclone Daniel. I ripetuti avvertimenti di tecnici ed esperti erano stati però ignorati. Reuters riferisce che tra i principali bersagli dei manifestanti c'era Aguila Saleh, presidente del Parlamento libico, tra le più importanti figure politiche della Libia orientale, controllata dalle milizie del generale Haftar e non dal governo di Tripoli riconosciuto dall'Onu. "Aguila non ti vogliamo!" e "tutti i libici sono fratelli" sono alcuni degli slogan segno dell'esasperazione dei cittadini per l'instabilità politica del Paese, ancora conteso da due governi paralleli nonostante gli sforzi delle Nazioni Unite. A suscitare l'ira della popolazione era stata una dichiarazione di Saleh che ha parlato di un "disastro naturale senza precedenti" e ha esortato a non concentrarsi su cosa si sarebbe dovuto o potuto fare per prevenirlo.