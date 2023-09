L’oceano si illumina: la magia dei delfini che nuotano tra le onde bioluminescenti

Nella California del sud, l’oceano continua a brillare e sono sempre più numerosi i turisti che affollano le barche per non perdersi lo spettacolo della bioluminescenza.

Secondo Jessica Roame, educatrice del Davey's Locker Whale Watching, negli ultimi anni il fenomeno si verifica sempre più spesso: “Negli ultimi due giorni, abbiamo assistito a una grande esplosione di plancton fotosintetico. Anni fa succedeva forse una volta ogni cinque-dieci anni. Ora si verifica un paio di volte all'anno”.

Questa maggiore frequenza potrebbe essere causata dal cambiamento climatico, ma si tratta solo di una tra le possibili teorie.

La bioluminescenza, che di notte trasforma il mare in uno spettacolo di luci al neon, è provocata dall'ossidazione delle luciferine (molecole capaci di emettere luce). Il bagliore è innescato dalla reazione chimica di una serie di enzimi (luciferasi) presenti in alcuni organismi che vivono in acque ricche di nutrienti e che si attivano nel momento in cui il moto delle onde agita il plankton.

Questa accensione può avvenire nel momento in cui le onde si infrangono sulla spiaggia o se vengono rotte dal passaggio di una barca o, come nelle immagini del video, dal nuoto dei delfini.