Mahsa Amini e l'inarrestabile voce delle donne iraniane

E' passato un anno (16 settembre del 2022) dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che perse la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava correttamente il velo.

Stamattina serrande chiuse in molte città del Kurdistan iraniano per uno sciopero generale in ricordo di Mahasa. Nel frattempo la polizia avrebbe arrestato il padre di Mahsa, nonostante l'uomo fosse già sorvegliato da giorni.