Marine Le Pen: “Difendiamo i porti, come faceva Salvini” - Video

Ospite di onore al raduno leghista di Pontida l'ex presidente del partito francese Rassemblement National Marine Le Pen: "Sono contenta di incontrare Salvini, che avete la fortuna di avere come leader e io come amico - ha detto dal palco - Sono felice di essere a Pontida, un luogo così simbolico, simbolo della resistenza alle influenze esterne. E credo che il parallelo con quello che vedremo in Europa non sia esagerato. Voi in Italia e noi in Francia siamo impegnati nella stessa lotta, la lotta per le libertà, per la patria, io so quanto ci teniate alle vostre libertà. Noi difendiamo i nostri porti, come così brillantemente ha fatto Matteo con così tanto coraggio e combattività quando aveva il potere di farlo. Allora l'Europa intera guardava all'Italia con ammirazione e noi come alleati eravamo orgogliosi di Salvini e della Lega. Aspettiamo che quel momento ritorni”. Mentre parlava, la folla scandiva il coro "Le-Pen, Le-Pen".