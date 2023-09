L'incoraggiamento alle donne in un video postato sui social dalla 39enne uccisa dall'ex compagno

Un video che arriva dritto al cuore quello postato qualche anno fa su Instagram da Marisa Leo, la donna uccisa a colpi di pistola nella zona di Mazara del Vallo dall'ex compagno nel Trapanese, mamma di una bimba di soli 4 anni.

“Una vita che cresce dentro di te è un miracolo” afferma sorridente la donna, rivolgendosi alle altre donne e mamme, quasi a incoraggeiare loro e se stessa a non perdersi mai d'animo, a sentirsi giuste, perfette. "Donna, mamma sei perfetta così come sei" il suo testamento per tutte le donne che oggi suona come un presentimento.