Matt Bellamy dei Muse fugge in bici dal Burning Man: "Un viaggio epico"

Tra i “bruciatori”, così sono chiamati i partecipanti al Burning Man, c'è anche il cantante dei Muse Matt Bellamy, assiduo frequentatore del Festival. Sul suo profilo Instagram ha postato un video in cui lo si vede "fuggire" in bicicletta dopo le forti piogge che hanno trasformato la “playa” in una distesa di fango, impedendo a migliaia di persone di lasciare Black Rock City, la città temporanea che sorge ogni anno appositamente per l'evento.

Nel post, Bellamy descrive la sua “fuga”: 5 miglia (circa 8 km) dal Burning Man a Gerlach, “attraverso il deserto paludoso e umido”, e altre 12 miglia su strade di montagna". “Un viaggio epico!”, conclude.