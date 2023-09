Gender reveal diventa tragedia: precipita l'aereo che svelava il sesso del nascituro. Muore pilota

Il gender reveal è una festa che, durante la gravidanza, si organizza per rivelare il sesso del bambino in arrivo. Quella organizzata a Sinaloa, in Messico, prevedeva che l'annuncio dovesse arrivare dalla scia colorata rilasciata da un piccolo velivolo, ma quello che avrebbe dovuto essere un momento di gioia, si è trasformato in tragedia: il pilota del mezzo è precipitato in pochi secondi, non lontano dal luogo del party.

Stando a quanto reso noto dal sito messicano Línea Directa, Luis Angel, 32 anni, appena lanciata una scia rosa nel cielo, ha perso il controllo dell'aereo al quale si sono staccate le ali.

Gli inquirenti indagano sulla dinamica dell'accaduto. Gli invitati, intenti a festeggiare la notizia dell'arrivo di una bambina, non si sono accorti immediatamente di quanto successo ma, non appena hanno appena capito, hanno cercato di aiutare al 32enne, spegnendo le fiamme con l'acqua e allertando i soccorsi per il trasporto in ospedale dove il pilota è morto dopo essere stato ricoverato.