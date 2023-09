"Lampedusa, il volto migliore dell'Europa". L'appello del sindaco

“Ieri abbiamo proclamato il lutto cittadino perché la nostra comunità è stata scossa dall'ennesima tragedia, l'ennesimo bimbo morto nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. L'ennesima vittima che riceve questa terra, che non vuole abituarsi a ricevere morti”. A dirlo è stato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, nel giorno del lutto cittadino proclamato dopo la morte della neonata di cinque mesi annegata dopo che il barchino su cui viaggiava con la mamma si è capovolto a largo dell'isola.

"Lampedusa in tutti questi anni ha dato lezioni di umanità al mondo intero - ha proseguito Mannino - In questi giorni siamo tutti stati messi di fronte all'ineluttabilità della storia, che ignora le logiche politiche e richiede un cambio di passo come ha auspicato il nostro presidente Mattarella".

"Oggi qui c'è il volto migliore dell'Europa - ha detto ancora rivolgendosi ai tanti che hanno partecipato in serata alla fiaccolata in memoria delle vittime -, quel popolo che ritornando alle parole di Papa Francesco non si è mai globalizzato all'indifferenza, ma c'è anche un popolo stanco, stremato, a cui è stata data una croce troppo pesante da portare. A noi è rimasta una sola speranza: quella di non essere lasciati soli".