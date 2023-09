Milano, albero caduto su vetrina operai al lavoro per rimuoverlo

Un albero è caduto nella notte tra giovedì e venerdì in via Filzi a Milano. Il tronco, abbattuto durante la perturbazione che ha colpito il capoluogo nella notte, è caduto sui binari del tram tranciandone anche i fili, causando così il blocco della linea. Nella caduta l'albero ha anche danneggiato le vetrine e il dehors di un negozio e distrutto un’auto parcheggiata. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per consentire i lavori di rimozione.