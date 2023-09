Camion dei rifiuti travolge e uccide una 70enne mentre camminava. Indagini in corso

E' morta la donna di 70 anni travolta questa mattina poco prima delle 11 da un camion compattatore dell'Amsa a Milano, in via Trasimeno, nel quartiere Adriano.

A causa dei numerosi traumi riportati nell'incidente, la 70enne è andata in arresto cardiocircolatorio. Gravissima, è stata soccorsa dal 118, che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele, dove è morta. Sull'incidente indaga la Polizia locale di Milano.

"Con riferimento all'incidente di questa mattina in via Trasimeno a Milano, Amsa esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della cittadina coinvolta. Amsa, in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso, si e' immediatamente messa a disposizione delle Autorita' competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell'accaduto", comunica l'azienda in merito all'investimento.