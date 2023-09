Musk annuncia su X: "Starship pronta al lancio" e pubblica il video dell'assemblaggio finale

A quasi cinque mesi dal primo lancio che finì in una spettacolare esplosione dopo 4 minuti di volo, la Starship è pronta a ripartire. Elon Musk ha postato su X, o come dicevan tutti Twitter, il video dell'ultimo assemblaggio della nave spaziale e poi ha comunicato: “Starship is ready to launch, awaiting FAA license approval”, cioè la Starship è pronta al lancio ed attende il parere favorevole della Amministrazione Federale per l'Aviazione (FAA), l'autorità governativa che deve dare l'ok definitivo al tentativo di lancio. La scorsa volta dal post di Musk che annunciava l'attesa dell'ok dalla FAA al lancio passarono 15 giorni. Attendiamo per sapere quale sarà il giorno esatto, ma ormai sembra molto vicino.