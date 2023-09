Napoli in marcia per Giovanbattista, il musicista ucciso. La madre: "Ergastolo per l'assassino"

Una città in marcia ha reso omaggio ieri al 24enne musicista Giovanbattista Cutolo ucciso in piazza Municipio da un 16enne.

"Mio figlio in una piazza così bella è stato ucciso. Ma chi lo ha ucciso, ha ucciso anche coloro che stanno dietro di me. Chiediamo giustizia, pena certa. Ergastolo!", ha detto la donna, in un intervento accolto da forti applausi. I partecipanti alla manifestazione si sono radunati nei pressi del locale dove il 24enne è stato ucciso. In prima fila anche la mamma di Francesco Pio, giovane assassinato alcuni mesi fa da un coetaneo a Napoli.