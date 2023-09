Monta la protesta contro lo stop al RdC: traffico in tilt, bloccata la Galleria Vittoria

Ad una settimane dalla scorsa mobilitazione oltre cento persone sono tornate in strada a Napoli per la difesa e l'estensione del Reddito di cittadinanza.

Partito da piazza del Plebiscito, il corteo ha percorso via Santa Lucia, raggiungendo la sede della Regione Campania; si è poi spostata lungo via Acton e all'ingresso della Galleria della Vittoria è scattato un blocco stradale: traffico in tilt e tensione con alcuni automobilisti. “Abbiamo subito un'ingiustizia. Non vogliamo il reddito, manca il lavoro e noi - dichiara un manifestante ai giornalisti - vogliamo il lavoro”.