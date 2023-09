Nave da crociera con 206 persone a bordo incagliata in un angolo remoto della Groenlandia

Una nave da crociera con 206 persone a bordo si è incagliata lunedì in una zona remota della Groenlandia orientale ed è ancora ferma sul posto. Lo ha confermato oggi il comando militare congiunto dell'Artico danese.

"Le nostre unità sono lontane e le condizioni meteorologiche possono essere molto sfavorevoli", ha dichiarato il comandante Brian Jensen specificando che la nave della marina danese più vicina si trovava a circa 1.200 miglia nautiche (più di 2.000 chilometri), e che non avrebbe potuto raggiungere la nave incagliata prima di venerdì.

La marea di ieri non è riuscita a sollevare la nave abbastanza da liberarla. A causa degli scarsi rilievi idrografici della zona in cui si trova la nave, le valutazioni sulla profondità del mare sono molto difficili.

La Ocean Explorer, nave da crociera norvegese battente bandiera delle Bahamas lunga 104,4 metri e larga 18, si è incagliata nell'Alpefjord, in un angolo remoto nel Parco Nazionale della Groenlandia nord-orientale, a circa 240 chilometri dall'insediamento più vicino, Ittoqqortoormiit, che, a sua volta, si trova a quasi 1.400 chilometri da Nuuk, la capitale del territorio artico.

Il Parco Nazionale della Groenlandia nord-orientale, il più grande e più a nord del mondo, è noto per gli iceberg e per i buoi muschiati che si aggirano sulla costa.

Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare. "Non ci sono stati feriti nell'incidente e non ci sono stati danni alla nave", ha specificato all'Afp Camilla Schouw Broholm, del Comando Artico.

Mercoledì, le autorità hanno dichiarato che un peschereccio cercherà di sfruttare l'alta marea per liberare la nave.

Il capitano Flemming Madsen del Comando congiunto artico danese ha detto all'Associated Press che le persone a bordo, turisti provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Stati Uniti e Corea del Sud, stanno bene: “Posso solo dire che hanno vissuto un'esperienza unica".

L'arrivo di un peschereccio, una unità scientifica di proprietà del governo locale, è previsto in serata.

Decine di navi da crociera ogni anno si avventurano lungo le coste frastagliate della Groenlandia per portare i turisti ad ammirare il pittoresco paesaggio montuoso tra fiordi, iceberg e ghiacciai a strapiombo sul mare.

In un comunicato, Aurora Expeditions, la società australiana che gestisce la nave, ha dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio a bordo stavano bene e che non c'era "nessun pericolo immediato per loro stessi, per la nave o per l'ambiente circostante".