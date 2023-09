Nave rompighiaccio viaggia più di 3.000 Km per salvare ricercatore in Antartide

Un ricercatore che si è ammalato in una remota base antartica sta tornando a casa dopo una complessa missione di soccorso.

Per raggiungere la base Casey e recuperare in sicurezza l’uomo è stato necessario l’impiego di una nave rompighiaccio e due elicotteri con una squadra di medici esperti in questo tipo di operazioni.

La RSV Nuyina, partita dall'Australia la scorsa settimana, ha percorso più di 3.000 chilometri verso sud, facendosi strada attraverso il mare ghiacciato per raggiungere una località a 144 chilometri dalla base. Da lì, due elicotteri si sono alzati in volo domenica e sono arrivati alla base dopo quasi un'ora.

L’uomo, la cui identità non è stata rivelata per proteggerne la privacy, ha bisogno di una valutazione medica specialistica per quella che la Divisione Antartica Australiana (DAA) ha descritto come una “condizione medica in evoluzione”.

"La prima fase dell'operazione è stata eseguita in modo sicuro e con successo. la nave è ora in viaggio di ritorno a Hobart", ha affermato Robb Clifton, direttore generale delle operazioni e della logistica della DAA

Il rientro della rompighiaccio è previsto la prossima settimana, a seconda delle condizioni meteorologiche nell'oceano antartico.

Fino ad allora, ha detto Clifton, la persona riceverà assistenza nella struttura medica appositamente attrezzata della rompighiaccio dai medici esperti di medicina polare e dal personale del Royal Hobart Hospital.

Durante l'estate, più di 150 persone lavorano alla stazione di ricerca Casey. Ma durante l'inverno ne rimangono meno di 20 per eseguire i lavori di manutenzione.

La DAA ha dichiarato che tutte le altre persone che lavorano nelle basi australiane in Antartide sono al sicuro.