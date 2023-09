Viaggia con un toro Watusi sul sedile del passeggero. Il video del fermo sulla strada

Mercoledì mattina, la polizia del Nebraska ha effettuato un intervento decisamente insolito rispondendo a una chiamata al 911 che parlava di una vettura con un toro a bordo sull'autostrada a nordest di Norfolk.

L'auto fermata viaggiava in effetti con un enorme toro Watusi sul sedile anteriore del passeggero.

Il capitano Chad Reiman ha raccontato che gli agenti non ci hanno messo molto a rintracciare la Ford Crown Victoria modificata: "Non abbiamo capito bene la situazione finché non l'abbiamo vista. Ma non poteva certo passare inosservata a lungo".

La parte frontale dell'auto è stata aperta per metà dal parabrezza al tetto per far posto a Howdy Doody, questo il nome del toro Watusi, una razza nota per le gigantesche corna a spirale. Un cancello di metallo giallo per il bestiame funge da porta sul lato del passeggero.

Il video dell'intervento, girato da News Channel Nebraska, si è diffuso rapidamente in rete.

In effetti Lee Meyer, questo il nome dell'uomo al volante, e il suo toro Howdy Doody sono da anni delle “celebrità” nella zona. Online si possono trovare facilmente video della “strana coppia” risalenti nel tempo.

Rispondendo alle domande di una stazione radiofonica locale, la moglie Rhonda ha detto che “Lee si sente un po' una stella del cinema” ora che il video ha fatto il giro del mondo e che Howdy Doody ormai fa parte della famiglia anche se con “il denaro che ha speso in questo progetto dell'auto e del toro mi sarei potuta comprare una cucina nuova”, riporta Associated Press.

Il capitano Reiman ha detto che c'erano chiaramente delle violazioni del codice della strada ma l'agente lo ha lasciato andare con un semplice ammonimento a patto che Meyer tornasse indietro e portasse a casa Howdy Doody.