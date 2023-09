Ad Amizmiz si continua a scavare mentre le persone hanno difficoltà a trovare cibo e acqua - video

Nel villaggio marocchino di Amizmiz, a circa 60 km a sud di Marrakech, il terremoto ha distrutto gran parte degli edifici lasciando centinaia di persone senza casa. Molti hanno chiuso le porte delle loro case e sono andati via temendo ulteriori crolli alle loro abitazioni.

Gli aiuti tardano ad arrivare ad Amizmiz, dove un intero pezzo della città, con le case di mattoni di arenaria rossa e arancione, scavate nel fianco di una montagna, sembra scomparso. Il minareto di una moschea è crollato. “È una catastrofe”, ha detto all'agenzia Associated Press Salah Ancheu, 28 anni, abitante del villaggio. “Non sappiamo quale sia il futuro. Gli aiuti rimangono insufficienti”.

I sopravvissuti al terremoto più potente che ha colpito il Marocco negli ultimi sessant'anni hanno difficoltà a trovare cibo e acqua, mentre la ricerca dei dispersi continua.

I residenti hanno spazzato le macerie dalla strada principale e la gente ha esultato quando sono arrivati ​​camion pieni di soldati. Ma hanno chiesto maggiore aiuto. "Non ci sono ambulanze, non c'è polizia, almeno per ora", ha detto Ancheu.