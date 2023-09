Marocco. Il terremoto cancella un intero villaggio. Le immagini dal drone

Douzrou, villaggio di circa 1.000 abitanti sulle pendici dell’Atlante, si trova nell’epicentro del terremoto che, nella notte tra venerdì e sabato scorso, ha devastato il Marocco uccidendo quasi tremila persone.

Il paese non esiste più, spazzato via quasi completamente dal sisma che ha sbriciolato la maggior parte dei fragili edifici costruiti in pietra e fango. Chi è rimasto piange i cento morti, sepolti dalle macerie.

"Mio fratello maggiore, mia cognata, i due bambini e mia zia [sono stati uccisi in questa casa]", ha raccontato Ismail a Reuters tornato in paese dopo il sisma che ha decimato la sua famiglia.

Gli abitanti hanno dormito per giorni all’aperto e si sono arrangiati cercando di recuperare il recuperabile tra le rovine delle loro case, con le strade ancora bloccate dai detriti e i beni di prima necessità che scarseggiano.

Le immagini riprese da un drone mercoledì 12 settembre raccontano la sorte di Douzrou, il paese che non c'è più a 80 chilometri a sud-ovest di Marrakech.