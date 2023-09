Colpo di genio in passerella, il vestito nuovo dello stilista non c'è

Incedere sicuro, fisico mozzafiato, abito decisamente originale.

E poi la musica, gli applausi del pubblico. Tutto come da programma, salvo gli agenti della sicurezza: che improvvisamente afferrano il modello e lo trascinano via a forza.



C'erano tutti gli ingredienti classici di una sfilata, alla Fashion Week di New York, ma il modello in passerella non era uno di quelli autorizzati. Era un intruso, tale Fred Beyer, youtuber da quasi 300mila abbonati, con indosso una cuffia rosa da donna anni Cinquanta e un sacco trasparente della spazzatura, di quelli grandi. Non un quarto d'ora ma appena pochi secondi di celebrità, perché un uomo della sicurezza lo prende subito di peso per spingerlo fuori con le maniere spicce.

Non è stato peraltro uno scherzo del tutto originale.

Già l'anno scorso alla London Fashion Week una giovane britannica era salita in passerella indossando un vero sacco della spazzatura nero, tagliato come un vestito. In pochi si accorsero che si trattava di una provocazione.