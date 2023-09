Nuovo video con i corpi degli "alieni" ritrovati in Perù

Jaime Maussan, un giornalista e ricercatore messicano specializzato nello studio di possibili vite extraterrestri, ha stupito qualche giorno fa i membri della Camera dei deputati del suo Paese durante una seduta dedicata al fenomeno degli Ufo presentando i corpi di due presunti esseri 'non umani' che sarebbero in definitiva i resti fossilizzati di individui extraterrestri risalenti a 1.000 anni fa recuperati in Perù nel 2017 fra le province di Nazca e Palpa.



Nel corso del suo intervento, i suoi aiutanti hanno aperto due piccoli sarcofagi contenenti due corpi minuti, biancastri e apparentemente mummificati, appoggiati su una base di tela. Il giornalista, direttore della rivista Tercer Milenio, ha affermato che l'Università di Città del Messico ha effettuato l'analisi del carbonio 14 che ha permesso una datazione di circa 1.000 anni fa.



Questi corpi, ha sottolineato, "presenterebbero secondo gli esami un patrimonio genetico diverso per almeno il 30% rispetto a quello umano" e la straordinarietà del fenomeno è che "è la prima volta che una vita extraterrestre viene presentata in questa forma".



"Siamo di fronte - ha concluso - a una chiara dimostrazione del fatto che abbiamo a che fare con esemplari non umani, non imparentati con nessuna altra specie del nostro mondo e che qualsiasi istituzione scientifica può verificarlo".



Nuovo video

Le telecamere della Reuters sono entrate negli uffici di Maussan, a Santa Fe, filmando più da vicino i due piccoli corpi custoditi in casse di legno protette da coperchi di vetro: teste allungate, tre dita per mano e gambe simili a bastoni.