Oltre 3 mln di euro da "Italia loves Romagna”. Sangiuliano: "Importante tassello di vari interventi"

Tra le risorse che arriveranno all'Emilia Romagna dopo l'alluvione della scorsa primavera, anche quelle raccolte con il concerto tenutosi alla RCF Arena Campovolo, di Reggio Emilia.

I fondi raccolti grazie all'evento “Italia Loves Romagna” del 24 giugno, per sostenere la ricostruzione di luoghi simbolo dell’arte e della cultura nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, sono pari a 3.002.183,51 milioni di euro e, come spiega il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, saranno destinati a 6 progetti.

La somma è stata così ripartita:

800mila euro a Cesena per la Biblioteca Malatestiana;

800mila euro a Faenza (Ra) per la Scuola di Musica “Giuseppe Sarti”;

800mila euro a Forlì per l’Archivio Comunale;

200mila euro a Dovadola (Fc) per la Rocca dei Conti Guidi di Dovadola;

200mila euro a Tredozio (Fc) per la Biblioteca Comunale;

200mila euro a Solarolo (Ra) per l’Oratorio dell’Annunziata.

La cerimonia di consegna del ricavato dello spettacolo si è svolta a Roma, presso il Ministero della Cultura.

“Siamo molto vicini alla Romagna e questa iniziativa è un importante tassello di una serie di interventi. Il Governo, su mia proposta, ha deciso di destinare un euro per ogni ingresso ai musei italiani a questo territorio, circa 150mila ogni giorno: tra tre mesi avremo un gruzzoletto di circa 40 milioni che metteremo a disposizione del recupero e della tutela del patrimonio artistico-culturale della Romagna. C’è di più: con il commissario Francesco Paolo Figliuolo stiamo dialogando su come spendere con efficacia un avanzo sulla linea dell’architettura rurale del PNRR da destinare alla ricostruzione di casali e fabbricati di tipo rustico danneggiati dall’alluvione”, ha detto il Ministro Gennaro Sangiuliano.