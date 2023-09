La ministra Calderone sul luogo dell'incidente: "Nessuna passerella. Qui per aiutare le famiglie"

"Nessuna passerella. Non ho chiesto di incontrare le famiglie perché è un dolore personale prima di tutto. Non cerchiamo alcun clamore mediatico". Ad affermarlo è stata la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, arrivata in Comune a Brandizzo, luogo del tragico incidente dove hanno perso la vita cinque persone.

"Stiamo lavorando con tutte le strutture interessante per mettere in campo tutte le azioni necessarie anche per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità, ma anche per l'assistenza alle famiglie. Abbiamo supporti che vogliamo attivare subito", ha detto.