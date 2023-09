Operai travolti dal treno: il corteo dei sindacati sfila in memoria delle vittime

Il corteo silenzioso organizzato dai sindacati a Vercelli dopo la tragedia di Brandizzo ha sfilato dalla stazione di corso Garibaldi alla Prefettura cittadina. Le immagini dei manifestanti in marcia.

Alla manifestazione anche una delegazione di una quindicina di operai della Sigifer, l'azienda dove lavoravano i 5 operai travolti dal treno: "Non c'è un perché. E' successo. Non ci sono parole, li conoscevamo bene. Sapendo come si lavora non può che esserci rabbia" hanno affermato.