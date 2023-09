Papa Francesco conclude il viaggio in Mongolia: "Grato per la calda accoglienza e ospitalità"

Si è appena concluso il viaggio apostolico di Papa Francesco in Mongolia. L'aereo con a bordo il Pontefice è decollato dall'aeroporto internazionale di Ulaanbaatar alle ore 12.03 (6.03 ora di Roma). L'atterraggio a Roma è previsto per le ore 17.20.

In mattinata, Bergoglio ha incontrato gli operatori della carità presso la Casa della Misericordia. Quindi si è recato all'aeroporto dove si è congedato dalla Mongolia. Il Papa è stato accolto dal Ministro degli Affari Esteri della Mongolia Batmunkh Battsetseg. Quindi, dopo il saluto delle rispettive delegazioni e del seguito locale, il Papa è salito a bordo di un A330/ITA Airways per rientrare in Italia.

Il Pontefice, lasciando il Paese ha inviato un telegramma al presidente Khürel Sükh Ukhnaa, esprimendo ''profondo senso di gratitudine per la calda accoglienza e la generosa ospitalità riservata in questi giorni''. Bergoglio ha assicurato le sue ''preghiere continue per la pace, l'unità, e la prosperità della Nazione''.