Papa Francesco inaugura la Casa della Misericordia di Ulan Bator

"Il vero progresso delle nazioni, infatti, non si misura sulla ricchezza economica e tanto meno su quanto investono nell'illusoria potenza degli armamenti, ma sulla capacità di provvedere alla salute, all'educazione e alla crescita integrale della gente". Lo ha detto stamane Papa Francesco che, prima di lasciare il suolo della Mongolia, ha visitato e inaugurato un struttura caritativa di Ulaanbaatar, la "Casa della Misericordia" dove alle ore 9.30 (le 3.30 ora di Roma). Il Pontefice ha incontrato gli operatori della carità e, facendo riferimento all'importanza di strutture di aiuto ai più poveri, ha ricordato che "anche nelle società altamente tecnologizzate e con un alto standard di vita, il sistema della previdenza sociale da solo non basta a erogare tutti i servizi ai cittadini, se in aggiunta non ci sono schiere di volontari e volontarie che impegnano tempo, capacità e risorse per amore dell'altro".