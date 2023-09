Il Papa: "Opporre alla forza delle armi quella della carità". E poi un pensiero per il Marocco

"Purtroppo, la prima cosa che spesso si crea attorno a chi sbaglia è il pettegolezzo, in cui tutti vengono a conoscere lo sbaglio, con tanto di particolari, tranne l'interessato! Questo non è giusto. Questo non piace a Dio". Così Papa Francesco introduce l'Angelus in piazza San Pietro.

"Non mi stanco di ripetere che il chiacchiericcio è una peste per la vita delle persone e delle comunità, perché porta divisione, porta sofferenza, porta scandalo, e mai aiuta a migliorare e a crescere", ha sottolineato il Pontefice che ha commentato il brano del Vangelo odierno che parla di "correzione fraterna, che è una delle espressioni più alte dell'amore, e anche delle più impegnative, perché non è facile correggere gli altri". "Quando un fratello nella Fede commette una colpa contro di te, tu, senza rancore, aiutalo correggendolo".

''Ecco cosa dice oggi Gesu: 'Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo'. Parlaci 'a tu per tu', lealmente, per aiutarlo a capire dove sbaglia. Fallo per il suo bene, vincendo la vergogna e trovando il coraggio vero, che non è quello di sparlare, ma di dire le cose in faccia con mitezza e gentilezza''.

''E se non capisce ancora? Allora, dice Gesù, coinvolgi la comunità. Ma anche qui precisiamo: non vuol dire mettere una persona alla gogna, svergognandola pubblicamente, bensì unire gli sforzi di tutti per aiutarla a cambiare. Puntare il dito contro non va bene, anzi spesso rende più difficile per chi ha sbagliato riconoscere il proprio errore. Piuttosto, la comunità deve far sentire a lui o a lei che, mentre condanna l'errore, è vicina con la preghiera e con l'affetto, sempre pronta a offrire il perdono e a ricominciare''. Chiediamoci, continua Papa Francesco, ''come mi comporto io con chi sbaglia contro di me? Tengo dentro la cosa e accumulo rancore? Ne faccio motivo di chiacchiere alle spalle? Oppure cerco di parlarci? Prego per lui o per lei, chiedo aiuto per fare del bene? E le nostre comunità si fanno carico di chi cade, perché possa rialzarsi e iniziare una vita nuova? Puntano il dito o aprono le braccia?''.

E parlando poi di comunità, il Pontefice rivolge al pensiero a quelle straziata dalla guerra e dal terremoto, chiedendo di "opporre alla forza delle armi quella della carità, alla retorica della violenza la tenacia della preghiera. Facciamolo per tanti Paesi che soffrono la guerra, intensifichiamo la preghiera per la martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto, tanto. E poi: “Desidero esprimere vicinanza al caro popolo del Marocco colpito da un devastante terremoto. Prego per i feriti, per coloro che hanno perso la vita, tanti, e per i loro familiari. Ringrazio i soccorritori e quanti si stanno adoperando per alleviare le sofferenze della gente. Il concreto aiuto di tutti possa sostenere la popolazione in questo tragico momento. Siamo vicini al popolo del Marocco”.