Pegah Moshir Pour: "Dobbiamo essere amplificatori del dissenso"

“La repressione continua, ma i giovani non hanno smesso di disobbedire, lo vediamo sui social dove tutti noi abbiamo il dovere di amplificare e condividere le loro istanze di cambiamento”, ha detto Pegah Moshir Pour attivista per i diritti umani e digitali, volto noto agli italiani per aver portato, insieme a Drusilla Foer, la protesta degli iraniani sul palco di Sanremo 2022.