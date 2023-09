Pescatore filma la lotta tra una foca e uno squalo che quasi rovescia il suo kayak

Greg Potter stava pescando con il suo kayak a pedali nella baia di Waihau in Nuova Zelanda quando ha visto qualcosa che si muoveva in modo concitato in acqua.

In un primo momento ha pensato si trattasse di un tonno poi si è reso conto di essere finito in mezzo alla disperata battaglia per la sopravvivenza di una foca che tentava di sfuggire alle fauci di uno squalo.

L'uomo ha cercato di mantenersi a distanza mentre filmava la scena con il suo smartphone finché la foca non ha cercato riparo proprio sotto il suo kayak.

"Quando la foca si è nascosta sotto il kayak, lo squalo è sbucato da sotto e si è schiantato sul fondo del kayak", ha raccontato Potter al New Zealand Herald. "Poi hanno fatto un altro paio di giri e lo squalo ha colpito una seconda volta la parte inferiore del kayak".

L'uomo ha detto di essere quasi caduto a causa del secondo impatto, che lo ha spinto finalmente ad allontanarsi dalla scena.