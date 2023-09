Portogruaro, giallo sulla morte del piccolo Bilal Kurtesi. Forse investito da un'auto

A Portogruaro, in provincia di Venezia, un bambino di un anno e mezzo è morto nella serata di lunedì 11 settembre in ospedale a causa di un colpo alla testa. La vittima è Bilal Kurtesi, nato in Serbia e residente nella frazione di Mazzolada. Secondo i familiari, il piccolo sarebbe caduto dal cofano di un'automobile parcheggiata mentre stava giocando. Non si esclude però l'ipotesi che il bambino possa essere sfuggito all'attenzione di chi si trovava con lui in casa, venendo investito da un'auto pirata.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri, che hanno sentito i familiari per oltre due ore. Per fare chiarezza, la procura di Pordenone ha disposto una tac sulla testa del bambino. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe stato accompagnato in pronto soccorso dalla madre in auto. Aveva un evidente trauma alla nuca. Dai primi accertamenti, i medici escluderebbero si tratti di un incidente domestico, come una caduta dall'alto, ritenendo le feriti compatibili con l'investimento da parte di un'auto in movimento. Inutili i lunghi tentativi di rianimazione, il bambino è morto in ospedale.