Le vite delle leggende dominano il festival: Priscilla Presley non ha voluto mancare all’anteprima mondiale del film dedicato a lei. E si commuove in conferenza stampa. La regista Sofia Coppola: “Ho voluto raccontare una donna della generazione di mia madre”. Ma non è un film femminista, bensì una favola d’amore senza lieto fine.