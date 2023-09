Il lavoro del giornalista in Ucraina oggi: intervista a Olena Removska

Nell'ambito di un progetto di scambio finanziato dall'Unione Europea, “The European-Ukraine desk”, una delegazione di giornalisti ucraini, è stata ospite di Rainews24 per un confronto sul lavoro degli inviati in Ucraina e future collaborazioni. Alessandro Baracchini ha approfondito i temi del progetto con Olena Removska, giornalista della delegazione ucraina e conduttrice della televisione pubblica Suspilne.

"Non esiste più un posto sicuro in Ucraina. Oggi qualsiasi luogo può essere in pericolo, quindi come giornalista non ti senti protetto in nessun modo e da nessuna parte", ha detto Removska rispondendo alla domanda su cosa significhi lavorare come giornalista in Ucraina oggi.

Per quando riguarda lo scopo del progetto "noi come giornalisti ucraini comunichiamo con i giornalisti italiani e cerchiamo di capire come lavorano sull'argomento della guerra in Ucraina. Quali interrogativi hanno? Noi naturalmente abbiamo tante domande da fare come persone che lavorano all'interno dell'Ucraina, e forse a volte siamo un po' isolati da quello che succede intorno a noi e di quelli che sono i punti problematici su cui prestare attenzione". "Il punto principale del nostro lavoro è comunicare con i giornalisti italiani che si occupano della guerra in Ucraina e vedere se ci sono degli argomenti che dobbiamo comunicare di più e meglio".