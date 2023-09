Putin: accordo sul grano solo senza sanzioni occidentali su cibo e fertilizzanti

Il presidente russo Vladimir Putin, dopo un colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che l’accordo del grano, che per un anno che ha consentito all’Ucraina di esportare cereali in sicurezza attraverso il Mar Nero, non sarà ripristinato finché l’Occidente non accetterà di facilitare le esportazioni agricole russe, rimuovendo le sanzioni che bloccano le esportazioni russe di cibo e fertilizzanti. Se tali impegni fossero onorati, la Russia potrebbe ritornare all’accordo “entro i prossimi giorni”.

Putin ha anche detto che la Russia è vicina alla conclusione di un accordo per fornire grano gratuito a sei paesi africani. Il leader russo ha aggiunto che la Russia spedirà 1 milione di tonnellate (1,1 milioni di tonnellate) di grano a buon mercato in Turchia per la lavorazione e la consegna ai paesi poveri. Erdogan ha confermato che “la Turchia è pronta a fare ciò che è necessario per mandare grano russo ai Paesi africani invia di sviluppo” e ha sottolineato che “non ci sono alternative” alla proposta russa per riattivare il corridoio per il grano ucraino.