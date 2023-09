Ig Nobel 2023, ragni zombie, leccatori di rocce e toilette furbe: l'elenco dei vincitori

Che cosa fare di un ragno morto? Qual è l'impatto della noia sugli studenti? Perché alcune persone parlano al contrario? E ancora: i peli che abbiamo in una narice sono nello stesso numero anche nell'altra? Scienziati e studiosi provenienti da tutto il mondo hanno trovato una risposta a queste e altre domande, guadagnandosi il diritto a partecipare agli Ig Nobel 2023, un gioco di parole che sottolinea l'eccentricità delle assegnazioni, che devono “strappare un sorriso”, ma anche far pensare.

La cerimonia si è svolta, anche quest'anno, interamente online, a causa della pandemia, invece che nel teatro Sanders dell'Università americana di Harvard.

Nel suo discorso introduttivo il presentatore Marc Abrahams, editore e cofondatore di Annals of Improbable Research (Annali di ricerca improbabile), si è complimentato con i candidati precisando che i vincitori di quest'anno si sono davvero guadagnati i loro premi.

E scorrendo le categorie non ci sono dubbi.

Il Premio per la Chimica e la Geologia è stato assegnato a Jan Zalasiewicz per aver spiegato perché a molti scienziati piace leccare le rocce. “Bagnare la superficie consente alle strutture fossili e minerali di risaltare nettamente, mentre la superficie asciutta comporta microriflessi e microrifrazioni che confondono”, ha scritto Zalasiewicz nella newsletter della Paleontological Association nel 2017.

Vincono nella categoria di Ingegneria meccanica Te Faye Yap, Zhen Liu, Anoop Rajappan, Trevor Shimokusu e Daniel Preston provenienti da India, Cina, Malesia e Stati Uniti. Hanno trovato una risposta al problema di come rianimare i ragni morti, dando loro una “seconda vita” come strumenti di presa meccanici.

“Le proprietà utili dei materiali biotici, perfezionate dalla natura nel tempo, eliminano la necessità di progettare artificialmente questi materiali, un po' come fecero i nostri primi antenati che indossavano pelli di animali come indumenti e costruivano strumenti dalle ossa. Proponiamo di sfruttare i materiali biotici come componenti robotici pronti all'uso grazie alla loro facilità di approvvigionamento e implementazione, concentrandoci in particolare sull'uso di un ragno come utile esempio di pinza per applicazioni robotiche", hanno scritto in "Advanced Science", nel luglio 2022.

Arrivano da Hong Kong, Regno Unito, Paesi Bassi, Irlanda, Stati Uniti e Giappone i vincitori del Premio per l'Educazione per i loro studi sulla noia e, in particolare, sugli effetti sugli studenti della noia prodotta dalle lezioni dei loro professori.

Il Premio per la Fisica è stato assegnato a Bieito Fernández Castro, Marian Peña ed Enrique Nogueira, Miguel Gilcoto, Esperanza Broullón, Antonio Comesaña, Damian Boufard, Alberto C. Naveira Garabato, Beatriz Mouriño-Caballido. Il pool di scienziati, provenienti da Spagna, Galizia, Svizzera, Francia e Regno Unito, ha misurato quanto incide l'attività sessuale delle acciughe sul mescolamento dell'acqua oceanica.

Non poteva che andare al Giappone il premio per la Nutrizione. Se lo sono accaparrato Homei Miyashita, Wave e Hiromi Nakamura per gli esperimenti volti a determinare come bacchette e cannucce elettriche possano cambiare il gusto del cibo.

L'importante riconoscimento per la Letteratura è andato a Francia, Regno Unito, Malaysia e Finlandia. Chris Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin e Akira O'Connor hanno studiato le sensazioni che le persone provano quando ripetono una singola parola molte, molte, molte, molte, molte, molte, molte volte.

Stati Uniti e Corea del Sud hanno avuto l'IGNobel per la Salute per aver inventato la “toilette Stanford”. Montabile e trasportabile, è in grado di effettuare un "monitoraggio sanitario personalizzato tramite l'analisi degli escrementi" in presa diretta.

Quello della Medicina è andato invece a un gruppo di scienziati per aver utilizzato cadaveri per esplorare se c'è un numero uguale di peli in ciascuna delle due narici di una persona.

Per la Comunicazione hanno vinto Argentina, Spagna, Colombia, Cile, Cina, Stati Uniti grazie al pool di studiosi che ha studiato le attività mentali delle persone esperte nel parlare al contrario.

Il premio per la Psicologia lo hanno preso gli Stati Uniti grazie all'interessante studio di Stanley Milgram, Leonard Bickman e Lawrence Berkowitz sui passanti che si fermano a guardare in alto quando vedono estranei che guardano in alto.

L'evento è stato organizzato dalla rivista "Annals of Improbable Research" e sponsorizzato dalla Harvard-Radcliffe Science Fiction Association e dalla Harvard-Radcliffe Society of Physics Students.

Puntualmente da 33 anni la rivista, con il suo direttore Marc Abrahams, passa in rassegna gli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche più accreditate in cerca di qualcosa di bizzarro e, inevitabilmente, buffo. E' così che negli anni, con il finanziamento delle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica dell'Università di Harvard, la caccia alle bizzarrie della scienza ha scovato articoli che hanno individuato le virtù salvavita della pizza, metodi infallibili per riconoscere i narcisisti o il fatto che le mucche producano più latte se hanno un nome.



Quest'anno "gli organizzatori hanno persino inventato un modo per consentire a un premiato di un continente di consegnare il premio a un candidato di un altro continente". Il premio è un documento Pdf che può essere stampato e assemblato per creare un oggetto tridimensionale, con tanto di foglio di istruzioni per assemblarlo correttamente: ognuno ne ha avuto una copia per un simbolico scambio online.