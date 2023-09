Raid russo sul mercato di Kostiantynivka, nel Donbass: almeno 16 morti - Video

"Quando qualcuno nel mondo prova ancora ad avere a che fare con qualcosa di russo, significa chiudere gli occhi sulla realtà. L'audacia del male. La sfacciataggine della malvagità. Disumanità assoluta. In questo momento, l'artiglieria dei terroristi russi ha ucciso 16 persone nella città di Kostiantynivka, nel Donetsk. Un mercato ordinario. Negozi. Una farmacia. Persone che non hanno fatto nulla di male. Molti feriti. Purtroppo il numero delle vittime e dei feriti potrebbe aumentare". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pubblicando questi video, e aggiungendo che "questo male russo deve essere sconfitto il prima possibile". Gli inviati dell'Associated Press sul luogo dell'attacco hanno visto corpi coperti a terra e operatori di emergenza che spegnevano gli incendi alle bancarelle del mercato, con auto annerite e sventrate nelle vicinanze. Oltre alle almeno 16 persone uccise, altre 28 risultano ferite, secondo il ministro dell'Interno Ihor Klymenko. Gli operatori dei servizi di emergenza hanno spento l'incendio che ha danneggiato circa 30 padiglioni del mercato all'aperto, ha detto Klymenko. Secondo la procura generale, sono stati danneggiati 20 negozi, linee elettriche, edifici amministrativi e il pavimento di un condominio.