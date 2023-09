Ramzan Kadyrov è riapparso in un video: "Distinguete la verità dalle bugie" - Video

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov è apparso in questo video, pubblicato sul suo canale Telegram, pochi giorni dopo che notizie non confermate suggerivano che fosse gravemente malato. Non è possibile stabilire con certezza data e luogo in cui è stato ripreso il filmato. È ripreso mentre cammina sotto la pioggia in un luogo non specificato, poi si vede un sentiero asfaltato con erba e alberi in fila che sembrano essere ripresi dal punto di vista di Kadyrov stesso. "Consiglio vivamente a tutti coloro che non riescono a distinguere la verità dalle bugie su internet di fare una passeggiata all'aria aperta e mettere in ordine i propri pensieri", si legge sull'app di messaggistica.

Un portavoce dell'intelligence ucraina aveva dichiarato che Kadyrov, che ha assunto la guida della Cecenia nel 2007, sarebbe "malato da molto tempo, e stiamo parlando di problemi di salute sistemici". Andriy Yusov, portavoce della Direzione principale dei servizi segreti ucraini, aveva detto due giorni fa che Kadyrov sarebbe "in condizioni molto gravi da qualche giorno". Sulle condizioni di salute di Kadyrov filtravano informazioni contrastanti. "Alcuni dicono che sia già morto, altri che sia in condizioni critiche e sia entrato in coma a causa di una grave insufficienza renale o che sia stato avvelenato", aveva dichiarato Anton Gerashchenko, consigliere del Ministero degli Interni ucraino, in un post su Twitter/X.