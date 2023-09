Re Mohammed VI, dopo 4 giorni, visita Marrakech e dona il sangue in un video

Re Mohammed VI del Marocco è arrivato a Marrakech nel pomeriggio e si è subito recato all'ospedale della città dove sono ricoverati i feriti del sisma che provengono da tutti i centri colpiti e in particolare dalla provincia di El Haouz. Dopo la visita, si è sottoposto a un prelievo di sangue per la raccolta di emergenza organizzata per i terremotati.

La visita, la prima del sovrano dopo il terremoto, secondo quando viene riportato, è durata circa una ventina di minuti. L'ultimo bilancio delle vittime del sisma in Marocco è di oltre 2.900 persone decedute e 5.530 feriti. Secondo diversi media, tra cui Jeune Afrique, Mohammed VI era in visita privata in Francia quando c'è stato il terremoto.